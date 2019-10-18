30 صورة ترصد وزراء وشخصيات عامة في عزاء بهي الدين مرتجي

كتب - أحمد عبدالمنعم:

تصوير- هاني رجب:

حرص عدد من الوزراء والمسئولين الحاليين والسابقين، وأعضاء مجلس النواب، وبعض الشخصيات العامة، على تقديم واجب العزاء في وفاة الدكتور بهي الدين عبد الحميد مرتجي، ابن عم المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.

وحضر المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة الأسبق، والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، المرشح الرئاسي السابق، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عز الدين أبوستيت ووزير الزراعة، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجر،

وتوفي صباح الاثنين الماضي، ابن عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وأعلن خالد مرتجي عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" خبر الوفاة، وشيعت الجنازة بعد صلاة الظهر، والعزاء اليوم الخميس 17 أكتوبر بمسجد عمر مكرم.