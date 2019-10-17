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    "نظرة حزينة".. ديوان شعر جديد بالعامية للهيئة العامة للكتاب

    11:35 م الخميس 17 أكتوبر 2019
    "نظرة حزينة".. ديوان شعر جديد بالعامية للهيئة العامة للكتاب

    الهيئة العامة للكتاب

    القاهرة- (مصراوي):

    تُصدر الهيئة المصرية العامة للكتاب، ديوان شعر جديد بالعامية بعنوان "نظرة حزينة في مشهد كوميدي" للشاعر أحمد علي عُكة.

    ويحوي ديوان "نظرة حزينة في مشهد كوميدي"، 36 قصيدة قسمها الشاعر إلى ثلاثة أقسام وهي: سيما علي بابا، والدنيا ست عجوزة، ووحدي في ميدان التحرير.

    وكان الشاعر أحمد علي عُكة، أصدر من قبل ديوان "شباك أم رضا" عن الهيئة العامة لقصور الثقافة في عام 2014.

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    الهيئة العامة للكتاب ديوان شعر أحمد علي عكة نظرة حزينة في مشهد كوميدي قصائد شعرية

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