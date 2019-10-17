بعد الاستقالة.. أول تعليق من رئيس شركة "سمارت" صاحبة واقعة محمد رمضان

كتب- يوسف عفيفي:

قال رشدي زكريا، مدير شركة سمارت للطيران، إنه تقدم باستقالته من رئاسة الشركة لأسباب شخصية فقط وليس بسبب واقعة الفنان محمد رمضان، موضحًا أن "رمضان" ليس له علاقة بالاستقالة نهائيًا.

وأشاد زكريا، في تصريح لمصراوي، اليوم الخميس، بقرار وزير الطيران الخاص بإيقاف الطيار المتسبب في واقعة قيادة محمد رمضان، لطائرة، موضحًا أنه أخطأ ونال جزاءه العادل.

وأضاف: "دي غلطة وتصرف شخصي لقائد الطيارة ويُسأل عليها وأنا ما كنتش عليها عشان أُسأل عن الواقعة دي، واللي غلط خد جزاؤه العادل، وليس ظلمًا لأنه ارتكب مخالفة دولية جسيمة بحق الطيران، وتم إيقافه وسحب رخصة القيادة منه، لاتقع المسئولية على كبير الطياريين أو مدير العمليات لأنهم مش معاه في الطيارة وهو تصرف شخصي غير مبرر على الإطلاق".

وتابع: "الواقعة خطأ كبير وجزاؤها أكبر، وعواقبها ضخمة وفقًا لقانون الطيران الدولي"، مستطردًا: "لو كان الكابتن الطيار على علم بقانون الطيران وارتكب هذا الخطأ فهي مصيبة وإذا كان لم يعرف القانون فهي مصيبة أكبر، لأنه مينفعش رجل كابتن طيار مسئول ميعرفش حدود مسئوليته إيه والقانون اللي بيشلغوا إيه".

وعن تأثر حركة الطيران بواقعة "رمضان"، قال مدير شركة سمارت للطيران، إنها لم تُؤثر على الحركة في الشركة قائلاً: "ومعتقدش إنها هتأثر على الحركة إطلاقًا".

وكان الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، التقى بالطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة شركة سمارت للطيران الذي تقدم باستقالته، وقد تم قبول الاستقالة.

وقدم وزير الطيران الشكر للطيار رشدي زكريا على مجهوداته خلال فترة توليه رئاسة الشركة متمنيا له التوفيق فى حياته المستقبلية.



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