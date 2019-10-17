بسبب واقعة محمد رمضان.. وزير الطيران يقبل استقالة رئيس شركة "سمارت"

(مصراوي):

قرر الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، قبول استقالة الطيار رشدي زكريا، رئيس شركة سمارت للطيران والخاصة بإيجار الطائرات.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير، اليوم الخميس، مع "زكريا".

وقدم وزير الطيران، الشكر للطيار رشدي زكريا على مجهوداته خلال فترة توليه رئاسة الشركة، متمنيًا له التوفيق فى حياته المستقبلية.

وتتبع الطائرة التي نشر الفنان محمد رمضان، فيديو قيادته لها عبر حسابه على "تويتر" قبل أيام، لشركة "سمارت" للطيران التي رأسها رشدي زكريا.

وأعلنت وزارة الطيران المدني، اليوم الخميس، انتهاء نتائج التحقيقات في واقعة فيديو الفنان محمد رمضان، داخل قمرة قيادة إحدى الطائرات التابعة لإحدي الشركات المصرية الخاصة.

وقالت الوزارة، في بيانها: "بعد التأكد من ثبوت ارتكاب مخالفات لقوانين الطيران المدني المصري، اتخذنا إجراءات رادعة حيال ما حدث من أفعال مستهترة وغير مسئولة، حيث تقرر إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة، وسحبها مدى الحياة، وعدم توليه مستقبلا أيه أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية، وسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام".

وأكدت الوزارة، ثقتها بشركات الطيران المصرية وإلتزامها بتطبيق المعايير القياسية الدولية لتحقيق اعلي معدلات الأمن و السلامة، وكذلك ثقتها في مهنية وحرفية الطيارين المصريين وإلتزامهم بالتشريعات والقوانين التي تحقق أعلي معدلات السلامة الجوية حيث تعد هذه الواقعه عملا فرديا ولا يدل على عدم انضباط والتزام الطيارين المصريين بالمعايير الدوليه.

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