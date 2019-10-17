حدث في 8 ساعات| رسائل من السيسي للمسئولين.. وتخفيض أسعار تذاكر "مصر للطيران"
كتب- يوسف عفيفي:
شهدت مصر، الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها حضور الرئيس السيسي حفل تخرج الدفعة الأولى في كلية طب القوات المسلحة، وتوجيه 10 رسائل للمسئولين والشباب، بالإضافة إلى رفع حطام "رافعة الونش" المتسببة في تعطل المترو.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي:
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