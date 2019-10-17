قصور الثقافة تشارك في معرض بلجراد الدولي للكتاب

كتب- محمد عاطف:

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة في معرض بلجراد الدولي للكتاب المقرر إقامته في الفترة من 20 إلى 27 أكتوبر الجاري، بمجموعة مختارة من العناوين التي تبرز الجوانب الثرية المتنوعة للثقافة المصرية من خلال السلاسل الصادرة.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الخميس - أنها تشارك بسلسلة "الذخائر" التي تعنى بإصدارات أمهات الكتب مثل "تهافت التهافت" الجزء2، "تهافت الفلاسفة"، "طوق الحمامة"، ومن سلسلة ذاكرة الكتابة إصدارات "مستقبل الثقافة في مصر"، "الثابت والمتحول"، "فلسفة المصادفة"، "صفحات من التاريخ"، "أقدام على الطريق"، "المرشد الأمين"، "سندباد مصري"، ومن سلسلة "العبور" تم اختيار إصدارات "أعمال الجيش المصري"، "تاريخ مصر القومي"، "ثورة مصر 1919"، "مصر في أفريقيا الشرقية"، ومن سلسلة "حكاية مصر" تشارك بإصدارات منها "إحياء علوم الإسكندرية"، "الدولة والفوضى"، "البناء الاجتماعي للدير".

ومن سلسلة "كتابات نقدية" تشارك بإصدارات منها "مسرح الطفل المعاصر"، "عين الكتابة"، "ملحمة الدم"، كما تشارك بالكتب الأدبية من خلال سلسلة روائع الأدب العربي وهي: "التلصص"، "أدمانثليوس الألماس"، وللكتب العلمية رصيد من المشاركة من خلال سلسلة ثقافة علمية ومنها "ترويض الطاقة"، "تكنولوجيا الألوان"، "البصمة الأيكولوجيا"، من الكتب الفنية سلسلة "سينما وموسيقى" بعناوين: "حرفيات الإخراج السينمائي"، "موسيقى مصر والسودان"، "نسمة من الجنوب".

يشار إلى أن رئيس مجلس إدارة معرض بلجراد الدولي للكتاب كان قد وجه الدعوة إلى مصر للمشاركة كضيف شرف هذا العام في ضوء علاقات الصداقة بين مصر وصربيا، وإقرارا للجهود المبذولة لتعزيز التعاون.