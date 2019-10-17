"مصر للطيران" الناقل الرسمي لمعرض المنتجات المصرية في أربيل

القاهرة- (أ ش أ):

تشارك "مصر للطيران" في رعاية الدورة السادسة لمعرض المنتجات المصرية المقام حاليا بمدينة أربيل العراقية خلال الفترة من 16 إلى 27 أكتوبر الجاري في إطار دور الشركة الوطنية في تعزيز أواصر وعلاقات التعاون التجاري والاقتصادي مع الدول العربية بما يخدم المصالح المشتركة للشعوب العربية.

وذكرت الشركة -في بيان اليوم الخميس- أن مشاركتها في المعرض تأتي للمساهمة في فتح مجالات جديدة للاستثمار المشترك بين مصر والعراق، وكونه فرصة متميزة لعرض المنتجات المصرية المختلفة بما يساهم في تنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وأشاد الحضور ومنظمو المعرض بدور "مصر للطيران" في إقليم كردستان في تقديم جميع التسهيلات اللازمة لسفر منظمي المعرض ونقل المنتجات المصرية.

وتفقد جناح مصر للطيران كل من القنصل العام المصري في أربيل أحمد حارس، ورئيس اتحاد مقاولي كردستان سرو ديزي، ورئيس اتحاد الغرف التجارية بإقليم كردستان دارا الخياط، المدير التنفيذي لمركز أربيل الدولي سوران قادر.

يشار إلى أن شركة (مصر للطيران) تُسير حاليا 5 رحلات أسبوعيًا إلى مدينة بغداد، و4 رحلات أسبوعيا إلي أربيل بالعراق.