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    "النقل": انتظام حركة القطارات بالخط الأول للمترو في الاتجاهين

    06:02 م الخميس 17 أكتوبر 2019
    "النقل": انتظام حركة القطارات بالخط الأول للمترو في الاتجاهين

    انتظام حركة القطارات بالخط الأول للمترو في الاتجا

    القاهرة- (أ ش أ):

    أعلنت وزارة النقل، انتهاء فرق الصيانة الفنية والطوارئ بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو من جميع الأعمال الخاصة بإصلاح الشبكة الهوائية بين محطتي غمرة والدمرداش، والتي كانت قد تعطلت بسبب سقوط رافعة ونش عليها صباح اليوم الخميس.

    وأكدت الوزارة، في بيان، أن الحركة حاليا تسير في الخط الأول للمترو من المرج الجديدة إلى حلوان بشكل منتظم في الاتجاهين.

    يشار إلى أنه أثناء قيام إحدى شركات الإعلان الخاصة بإزالة لوحة إعلانات خارج سور المترو بين محطتي غمرة والدمرداش بالخط الأول للمترو حدث كسر بالونش القائم بأعمال الإزالة فسقطت رافعة الونش على الشبكة الهوائية للمترو ما أدى إلى انقطاعها.

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    حركة المترو مترو الأنفاق محطة غمرة محطة الدمرداش

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