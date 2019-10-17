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    شيخ الأزهر: قضاة مصر حصن أمان للوطن ومصدر طمأنينة للمواطنين

    05:33 م الخميس 17 أكتوبر 2019
    شيخ الأزهر: قضاة مصر حصن أمان للوطن ومصدر طمأنينة للمواطنين

    شيخ الأزهر يلتقي رئيس المحكمة الدستورية العليا

    كتب- محمود مصطفى:

    استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بمقر مشيخة الأزهر الشريف.

    ورحب فضيلة الإمام الأكبر برئيس المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا أن المحكمة وقضاتها حصن أمان للوطن، ومصدر طمأنينة للمواطنين، ويقومون بدور بالغ الأهمية فى تطبيق القانون وحماية وضمان الحريات والحقوق المنصوص عليها بالدستور، بما يسهم في نشر العدل والاستقرار.

    من جانبه، أعرب رئيس المحكمة الدستورية، عن تقديره لجهود الأزهر الشريف فى نشر الوسطية والاعتدال وتصديه لدعاوى التطرف والكراهية، مؤكدًا اعتزازه بجهود فضيلة الإمام الأكبر فى تعزيز قيم السلام والحوار والتعايش وترسيخ ونشر سماحة الإسلام.

    شيخ الأزهر أحمد الطيب المحكمة الدستورية العليا سعيد مرعي

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