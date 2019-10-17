نائب محافظ القاهرة: إخلاء 7 عقارات بعزبة المدابغ وتسكين 27 أسرة ببدر

كتب- محمد نصار:

استأنفت محافظة القاهرة أعمال الإزالة بمنطقة عزبة المدابغ وإخلاء العقارات من قاطنيها وتسكينهم بمدينة بدر لليوم الثاني على التوالي بحضور اللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية والقيادات التنفيذية والشرطية ورئيس حي مصر القديمة وذلك في إطار خطة محافظة القاهرة لإزالة وتطوير المناطق العشوائية.

وصرح نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية بأن عدد العقارات التي تم إخلائها من السكان بلغ 7عقارات وبلغ عدد الأسر التي تم تسكينها من المستحقين 27 أسرة، وتولت سيارات المحافظة نقل الأسر ومنقولاتها إلى مدينة بدر.

وأكد فؤاد استمرار أعمال الحصر لقاطني الوحدات السكنية بالمنطقة المشار إليها وذلك تمهيدا لإخلاء منطقة المدابغ بالكامل وفق خطة التطوير الموضوعة.