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    وكيل الأزهر: مناهجنا سبيل النجاة لمواجهة الأفكار المتطرفة

    03:42 م الخميس 17 أكتوبر 2019
    وكيل الأزهر: مناهجنا سبيل النجاة لمواجهة الأفكار المتطرفة

    الشيخ صالح عباس

    كتب- محمود مصطفى:

    استقبل الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، اليوم، وفدًا من دولة سنغافورة برئاسة المفتي الدكتور محمد فطريش.

    وقال الشيخ صالح عباس إن مناهج الأزهر الشريف هي سبيل النجاة لمواجهة الأفكار المغلوطة والمتطرفة التي غزت العالم على يد جماعات التشدد والإرهاب، وأن الأزهر يضطلع بدور كبير في نشر الصورة الصحيحة للإسلام في الداخل والخارج، من خلال مبعوثيه وخريجيه على مستوى العالم، واستقباله طلابًا من أكثر من ١٠٠ دولة، وتدريب الأئمة ورجال الدعوة، مؤكدًا حرص الأزهر على دعم أواصر العلاقات بين الأزهر وسنغافورة.

    من جانبهم، أكد أعضاء الوفد سعيهم إلى رفع مستويات التعاون والاستفادة من خبرات الأزهر في مجال التعليم والدعوة، وأن خريجي الأزهر في سنغافورة يمثلون شعاع نور للمجتمع السنغافوري، وينظر الناس إليهم على أنهم أصحاب فكر سليم ومعتدل، وكثيرًا ما يقومون بدور كبير في نشر التسامح بين أتباع الديانات المختلفة، ويتبوءُون مناصب بارزة.

    وأشار إلى أن مسلمي سنغافورة أنشأوا منذ ٢٠٠٧ "مركز الوئام الديني" لنشر التسامح والتعايش السلمي ويقوم بدور مهم في إرساء قيم الاندماج داخل سنغافورة.

    صالح عباس دولة سنغافورة مناهج الأزهر الشريف الإرهاب

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