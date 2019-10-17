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    هيئة ميناء دمياط: السيطرة على حريق كابينة القيادة بالسفينة "حبيبة M"

    03:41 م الخميس 17 أكتوبر 2019
    هيئة ميناء دمياط: السيطرة على حريق كابينة القيادة بالسفينة "حبيبة M"

    ميناء دمياط

    كتب- أسامة علي:

    أعلنت هيئة ميناء دمياط، إخماد حريق محدود بسفينة في الميناء تحمل اسم "حبيبة M".

    وأوضحت الهيئة في بيان أنه "في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا وأثناء تواجد السفينة والتي تحمل علم توجو والمتراكية على رصيف رقم 9 حدث حريق محدود في كابينة القيادة الخاصة بالسفينة".

    وأكدت الهيئة أنه "جار حاليا التعامل مع الحريق المحدود والسيطرة عليه عن طريق الوحدات البحرية التابعة للهيئة وقوات الحماية المدنية".

    ولفتت الهيئة إلى أن السفينة كانت قد وصلت الى الميناء فجر اليوم فارغة لغرض شحن كمية من خام الفوسفات.

    ميناء دمياط حريق كابينة إخماد حريق حريق سفينة

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