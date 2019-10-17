اتحاد الناشرين العرب يطلق حملة للتوعية بخطر الاعتداء على الملكية الفكرية

القاهرة- مصراوي:

أطلق اتحاد الناشرين العرب، حملة لنشر الوعي بأهمية احترام حقوق الملكية الفكرية، وفضح أساليب المقرصنين الذين يعتدون عليها، وتستمر هذه الحملة حتى 15 نوفمبر المقبل.

وقال رئيس الاتحاد الناشر المصري محمد رشاد - في تصريح اليوم الخميس- إن هذه الحملة دعت إليها الأوضاع المتردية التي تمر بها صناعة النشر العربي في ظل مشكلات كبيرة أهمها وأكثرها تأثيرا بالسلب، ظاهرة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وازدياد أعداد المقرصنين الذين يسرقون حقوق المؤلف والناشر العربي.

وأضاف أن هذه الظاهرة تهدد بتوقف صناعة النشر، الأمر الذي دعا مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب إلى تكليف لجنة حماية الملكية الفكرية بالاتحاد بتنظيم وتنسيق ومتابعة الحملة العربية للتعريف بالملكية الفكرية مع اتحادات النشر العربية.

وأوضح أن هذه الحملة تتم برعاية إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الاسيسكو"، وبمباركة المنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية (الويبو)، وأيضا بالتنسيق مع العديد من الوزارات والمؤسسات الرسمية العربية (وزارات الثقافة والتعليم والداخلية) وغيرها من المؤسسات العاملة في الوطن العربي المنوط بها تنفيذ قوانين حماية الملكية الفكرية.

وبعث رشاد برسالة إلى سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين أكد فيها أن اتحاد الناشرين العرب يصر على العمل مع الاتحادات المحلية في التصدي لحماية الملكية الفكرية ومحاربة المقرصنين ليس في هذا الشهر فقط، بل على الدوام لحفظ مصالح الناشرين والمؤلفين العرب.

من جانبه، أكد خالد جبر، الأمين العام المساعد رئيس لجنة حماية الملكية الفكرية في اتحاد الناشرين العرب، أن الحملة تتضمن عددا من المحاور، أولها أن عنوانها هو "احترام حقوق الملكية الفكرية ومحاربة المقرصنين"، على أن يتم نشره على الصفحات الرسمية لاتحاد الناشرين العرب وكافة صفحات الكيانات المحلية وكافة وسائل التواصل الاجتماعي وكل وسائل الإعلام الممكنة.

وأضاف أن الأمانة العامة للاتحاد، صممت شعارا للحملة ووزعته على الاتحادات المحلية، ليعمم على الناشرين وجميع الجهات والمؤسسات ووسائل الإعلام، وتشمل المحاور أن يخاطب رئيس اتحاد الناشرين العرب بالاشتراك مع رؤساء مجالس الإدارة لكافة الكيانات المحلية الوزير المختص بشؤون الثقافة في كافة الدول الأعضاء على تبني الدولة للحملة، ودعمها عن طريق توفير الخبراء والفنيين، وعقد ندوات توعية لأعضاء الجمعية العمومية بكافة جوانب قوانين الملكية الفكرية وتسجيل كافة الندوات ووضعها على كافة الصفحات والمواقع الإلكترونية حتي يستفيد منها الجميع.

وتابع أنه سيتم التواصل مع اتحادات الكتاب والموزعين وجمعيات المؤلفين لتكثيف النشاط والندوات والمحاضرات طوال فترة الحملة، على أن يقوم رئيس كل كيان إقليمي بمخاطبة الجهات الرقابية المختصة في دولته، بتشديد الرقابة وحملات الضبط على المطابع ودور النشر التي تمارس القرصنة، والتعريف بالخسائر التي تلحق بالاقتصاد القومي وصناعة النشر جراء الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية.