رئيس جامعة الأزهر يكرم عاملة بمستشفى"سيد جلال" لرفضها إغراءات مالية لبيع طفل

كتب – محمود مصطفى:

كرم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، هالة فاروق عطية، العاملة بقسم النساء والتوليد بمستشفى سيد جلال التابع لكلية طب بنين بالقاهرة، لرفضها إغراءات مادية كبيرة مقابل سرقة طفل.

وقال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، إن العاملة ضربت أروع الأمثلة في الإخلاص وتحملها للأمانة حيث عرضت عليها إحدى السيدات سرقة طفل حديث الولادة من مستشفى التوليد وأمراض النساء بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة مقابل مبلغ مالي كبير، مستغلين بذلك ظروفها الاقتصادية والاجتماعية، لكنها حرصت في نفس الوقت على أن تلقنها درسا في الأمانة مؤكدة أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها لم ولن تكون سببا في تخليها عن الأمانة التي تحملتها.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أنه في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على التأكيد بأن هناك عقاب للمقصر، فكذلك يوجد ثواب للمحسن في عمله، ولذلك فقد كرمها رئيس الجامعة لأمانتها.

وجرى تكريم العاملة من قبل إدارة المستشفى في حضور الدكتور أحمد سليم، عميد كلية الطب السابق، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسين أبو الغيط، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور إسماعيل الجارحي، رئيس أقسام التوليد وأمراض النساء بكلية الطب، والدكتور عبدالعزيز يحيى، مدير عام مستشفى سيد جلال الجامعي.