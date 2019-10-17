​السيسي لـ"الشباب": "عندي أمل كبير فيكم"

كتب- محمد نصار:

حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، المسؤولين من اتباع المجاملات والمحسوبية في مؤسسات الدولة.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة لشباب مصر خلال كلمته باحتفالية تخرج الدفعة الأولى طب - بكلية الطب بالقوات المسلحة دفعة المشير محمد عبد الغني الجمسي وذلك بمركز المنارة بالقاهرة.

وقال السيسي متحدثا للطلاب قائلا: "لو عاوز تطلع بلدك قدام، خليك دايما مُصِر على موقفك، عندي أمل كبير فيكم وفي كل شباب مصر".