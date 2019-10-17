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    ​السيسي لـ"الشباب": "عندي أمل كبير فيكم"

    02:17 م الخميس 17 أكتوبر 2019
    ​السيسي لـ"الشباب": "عندي أمل كبير فيكم"

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب- محمد نصار:

    حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، المسؤولين من اتباع المجاملات والمحسوبية في مؤسسات الدولة.

    وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة لشباب مصر خلال كلمته باحتفالية تخرج الدفعة الأولى طب - بكلية الطب بالقوات المسلحة دفعة المشير محمد عبد الغني الجمسي وذلك بمركز المنارة بالقاهرة.

    وقال السيسي متحدثا للطلاب قائلا: "لو عاوز تطلع بلدك قدام، خليك دايما مُصِر على موقفك، عندي أمل كبير فيكم وفي كل شباب مصر".

    ?السيسي مؤسسات الدولة كلية الطب بالقوات المسلحة محمد عبد الغني الجمسي
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