عطل بالخط الأول للمترو.. ماذا حدث؟ (فيديوجرافيك)

كتب- محمود مصطفى:

أعلن المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق أحمد عبدالهادي، اليوم الخميس، سقوط رافعة ونش على الشبكة الهوائية بين محطتي غمرة والدمرداش بالخط الأول؛ ما أدى إلى توقف الحركة بالمحطتين إضافة إلى محطة منشية الصدر.

وتسبب الحادث في تشغيل جزئي لحركة القطارات لعدة ساعات حيث تعمل من محطة كوبري القبة حتى محطة المرج الجديدة، ومن محطة الشهداء حتى محطة حلوان، لحين إصلاح الشبكة الكهربائية التي تضررت بفعل رافعة الونش الذي كان في مهمة إزالة لوحة إعلانات لصالح إحدى شركات الإعلانات.

في الوقت نفسه، توجهت الفرق الفنية والهندسية للخط الأول تحركت لإزالة آثار حطام الونش، بينما دفعت هيئة النقل العام بأتوبيسات لنقل الركاب بين المحطات المعطلة.

لاحقا، انتقل الفريق كامل الوزير وزير النقل إلى موقع إصلاح الشبكة الهوائية بمحطة غمرة، لمتابعة عمليات الإصلاح حتى مرور أول قطار في موقع العطل.

واعتذرت وزارة النقل للركاب عن هذا العطل والذي سببته إحدى الشركات الخاصة أثناء عملها خارج سور المترو في المسافة بين محطتي غمرة والدمرداش.