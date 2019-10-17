​رئيس "أباتشي" الأمريكية لـ"مدبولي": لدينا خطط لزيادة أنشطتنا في مصر

واشنطن- أ ش أ:

أكد جون كريستمان، رئيس شركة أباتشى الأمريكية للبترول، أن الشركة تنظر إلى قطاع البترول في مصر نظرة مستقبلية واعدة لاسيما في ظل التطور الكبير الذى شهده هذا القطاع خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن "أباتشى" لديها خطط لزيادة أنشطتها فى مصر، واستخدام أحدث الطرق التكنولوجية في البحث والاستكشاف، موجها الشكر لمصر على دعمها ومساندتها للشركة، وتذليل أية صعوبات تواجهها.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إطار زيارته الحالية لواشنطن، مع جون كريستمان، رئيس شركة أباتشى الأمريكية ، حضر اللقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والسفير ياسر رضا، سفير مصر فى واشنطن.

وخلال اللقاء أثنى رئيس الوزراء على التعاون القائم مع شركة أباتشى للبترول، معرباً عن تطلعنا لزيادة حجم استثمارات الشركة فى مصر.

من جانبه، أشاد وزير البترول طارق الملا بالتعاون المثمر مع شركة أباتشي، مؤكداً أن الرئيس السيسي يقدر جهود الشركة ، لا سيما وأن الشركة دعمت جهود مصر فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال اتصالاتها بكل المؤسسات الاقتصادية الدولية.