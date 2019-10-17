لاتهاون مع المخالفات.. وزير التنمية المحلية يصدر حركة تنقلات بين قيادات المحافظات

كتب- محمد نصار:

أصدر محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، حركة تنقلات بين قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات شملت 27 قيادة بينهم عدد من سكرتيري العموم وسكرتيري عموم مساعدين ورؤساء مراكز ومدن في بعض المحافظات.

وقال شعراوي -في بيان اليوم- إن حركة التنقلات تهدف إلى ضبط الأداء في المحافظات ودفع منظومة العمل المحلي وتحسين مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين.

وطالب وزير التنمية المحلية من المحافظين ضرورة التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور اليومي على جميع المرافق والخدمات والاهتمام بأعمال النظافة ورفع الإشغالات والحفاظ على موارد الدولة ومنع مخالفات البناء، بالإضافة إلى ضرورة عقد لقاء أسبوعي مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم وحل مشكلاتهم وحسن معاملتهم واعتبار هذه المحاور أساس تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وفي السياق ذاته، أصدر الوزير قرارًا بنقل أحد القيادات بالإدارة المحلية إلى وظيفة غير قيادية لسوء تعامله مع المواطنين في دائرة عمله وتلقي الوزارة لعدد من الشكاوى بتدني مستوى بعض الخدمات وعلى رأسها ملف النظافة والإشغالات.

كما وجه وزير التنمية المحلية اللوم والإنذار لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات عبر التواصل معهم ولقاء بعضهم بمقر وزارة التنمية المحلية؛ نظرًا لتلقي الوزارة وقطاع الأمانة العامة للمحليات لبعض الشكاوى من المواطنين في دوائر عملهم، بالإضافة إلى رصد قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء بالوزارة بعض المخالفات والملاحظات خلال جولاته التي يقوم بها في بعض المحافظات بناءً على تكليفات الوزير.

وشدد على أن الوزارة لا تتهاون مع أي مخالفات بالمحليات وتواجه أي تقصير في أداء العمل بالصورة المطلوبة بالمحافظات بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم من الإدارة المحلية.

وأكد وزير التنمية المحلية أنه تقييم الأداء يتم بصورة مستمرة لرصد أي مخالفات والتعامل معها بصورة سريعة، لافتًا إلى أنه من يثبت تقصيره في أداء عمله يتم استبعاده فورًا بالتنسيق مع المحافظين وتلافي أي ملاحظات يتم رصدها.

وأوضح أن الوزارة تبحث دائمًا عن العناصر المتميزة في الإدارة المحلية لدفعها إلى مواقع المسئولية لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة تحسين الخدمات المقدمة من المحليات إلى كافة مواطني المحافظات والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على سرعة حلها والتواصل معهم وعدم الجلوس في المكاتب والتواجد بين المواطنين بصورة مستمرة.