السيسي يوجه نصائح لخريجي "الطب العسكري": "أوعى تدخن أو تسيب الرياضة"

كتب – محمود مصطفى:

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، خريجي الدفعة الأولى من كلية الطب التابعة للقوات المسلحة، قائلا "بشكركم على جهدكم".

وقال السيسي خلال حفل التخرج الذي عقد صباح الخميس، بمركز المنارة بالتجمع الخامس، "مش هنسى أٌقول ليكوا ولكل طالب: خلي بالك أوعى تنسى ممكن تكون اجتهدت، بس دا نص المشوار، بس اللي الدولة عملته معاك دا النص التاني".

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لو عاوز تطلع بلدك قدام خليك مصّر على موقفك، عندي أمل كبير فيكم وفي كل شباب مصر".

وأضاف "أصدرت توجيهاتي وقلت الطلبة يروحوا المستشفيات ويباتوا في الكلية ما يرجعوش بيوتهم، في فترة الامتياز"، متابعا "بناء الرجال أمر مهم، وإحنا كده بنعمل أمر مهم".

وأوضح السيسي موجها حديثه للطلاب: "دا حصاد جهدكم، وبشكر كل الطلاب على جهدهم، ودي أول خطوة في طريق مستقبلكم إحنا متابعين الزمالة والماجستير في الكلية، ولو قدرت أعمل الدكتوراه كمان هعملها".

وتابع "خلي بالك من نفسك ومن صحتك ومن علمك ومن قيمك، أوعى تدخن أوعى تسيب الرياضة، دا لينا كلنا، حد ييجي يسأل هو الرئيس بيتهم بالحاجات دي؟، لو كلنا كده دا هينعكس دا على الأمن القومي".