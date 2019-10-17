"البحوث الزراعية" تنظم دورة تدريبية لشباب الباحثين في بني سويف

كتب- أحمد مسعد:

ينظم معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، دوره تدريبية حول "استخدام الطرق الحديثة في تعريف ومكافحة أهم الأمراض التي تصيب المحاصيل الاقتصادية"، تحت رعاية الدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وذلك بمحطة البحوث الزراعية بسدس في محافظة بني سويف، خلال الفترة الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وقال الدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات إن الدورة ستتناول عددا من الموضوعات على رأسها استخدام تقنية النانوتكنولوجي في مجال أمراض النباتات، وأهم أمراض الخضر وطرق الوقاية والعلاج، وأهم أمراض الزينة وطرق المكافحة، فضلا عن أهم أمراض النباتات الطبية والعطرية وطرق الوقاية والعلاج، وأهم أمراض القمح وطرق الوقاية و العلاج.

وأضاف أن الفئات المستهدفة من التدريب هم شباب الباحثين بالمحطة (باحث - مساعد باحث – باحث مساعد – أخصائي زراعي)، وذلك للارتقاء بمستواهم في عمليات التشخيص والمكافحة لأهم الأمراض النباتية المختلفة.