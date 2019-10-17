"نقل النواب" تعليقا على تعطل الخط الأول للمترو: "حادث عارض لا يعد تقصيرا"

كتب- ميرا إبراهيم:

قال النائب محمد زين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، لمصراوي، تعقيبا على حادث تعطل المترو صباح اليوم، بالقول: "حدث عارض ممكن يحدث".

وأوضح زين في تصريحات صحفية، أن الحادث قدري بالدرجة الأولى ولا يعد تقصيرا من وزارة النقل أو شركة المترو، مضيفا أن الحادث جاء نتيجة سقوط رافعة ونش لإحدى شركات الإعلان وليس نتيجة إهمال من الشركة.

وأشاد زين بسرعة تحرك وتعامل وزارة النقل مع الحادث، وتفاعلها كذلك بتنبيه المواطنين ببيان في الصباح الباكر.

وكانت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، أعلنت توقف حركة المترو في محطات غمرة والدمرداش ومنشية الصدر بسبب سقوط "رافعة ونش" إحدى شركات الإعلانات الخاصة على الشبكة الهوائية للمترو عند قيام الشركة بإزالة لوحة إعلانات خارج سور المترو بين محطتي غمرة والدمرداش بالخط الأول.

ولاحقا أعلن كامل الوزير عودة حركة المترو لطبيعتها مجددا.