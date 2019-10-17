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    قرار جمهوري بإقامة محطة تحلية مياه البحر بالعريش

    12:18 م الخميس 17 أكتوبر 2019
    قرار جمهوري بإقامة محطة تحلية مياه البحر بالعريش

    الرئيس السيسي

    كتب- محمود مصطفى:

    نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 505 لسنة 2019، بإعادة تخصيص مساحة 25.4 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، لاستخدامها في إقامة محطة تحلية مياه البحر، نقلاً من الأراضى المخصصة للأنشطة السياحية.

    ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم الخميس، قرار الرئيس السيسي بالموافقة على تخصيص قطعة أرض بمدينة العريش لإقامة محطة تحلية مياه.

    السيسي العريش محطة تحلية مياه البحر

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