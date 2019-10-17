السيسي يحذر من "المجاملة" في العمل بالدولة: "تساوي الفساد"

كتب- محمد سامي:

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم المجاملة في أي أمر يتعلق بالعمل العام داخل الدولة، مشددا أن "المجاملة تساوي الفساد".

جاء ذلك خلال حضور الرئيس حفل تخرج الدفعة الأولى طب - بكلية الطب بالقوات المسلحة دفعة المشير محمد عبد الغني الجمسي وذلك بمركز المنارة بالقاهرة .

وأشار الرئيس إلى ميكنة الاختبارات في الكليات خلال عامين من الآن للحد من المجاملة وإعطاء كل ذي حق حقه.