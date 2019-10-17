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    السيسي يحذر من "المجاملة" في العمل بالدولة: "تساوي الفساد"

    12:10 م الخميس 17 أكتوبر 2019
    السيسي يحذر من "المجاملة" في العمل بالدولة: "تساوي الفساد"

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب- محمد سامي:

    طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم المجاملة في أي أمر يتعلق بالعمل العام داخل الدولة، مشددا أن "المجاملة تساوي الفساد".

    جاء ذلك خلال حضور الرئيس حفل تخرج الدفعة الأولى طب - بكلية الطب بالقوات المسلحة دفعة المشير محمد عبد الغني الجمسي وذلك بمركز المنارة بالقاهرة .

    وأشار الرئيس إلى ميكنة الاختبارات في الكليات خلال عامين من الآن للحد من المجاملة وإعطاء كل ذي حق حقه.

    السيسي الفساد كلية الطب بالقوات المسلحة محمد عبد الغني الجمسي

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