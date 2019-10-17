الأزهر ينعى ضحايا تصادم حافلة المعتمرين بالسعودية

كتب– محمود مصطفى:

نعى الأزهر الشريف بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، المعتمرين المُتَوَفَّيْنَ في حادث تصادم حافلتهم على طريق الهجرة بين مكة والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، والذي أسفر عن وفاة ٣٥ شخصًا.

تقدم الأزهر الشريف في بيان له اليوم الخميس، بخالص العزاء وصادق المواساة لأسر الضحايا، سائلا الله تعالى أن يتغمدهم برحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على العالم بالأمن والسلام والاستقرار.