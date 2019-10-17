مطار مرسى علم يستقبل أول رحلات شركة "سويس إير" من جنيف

كتب- طه عبيد:

استقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم الخميس، أولى رحلات شركة سويس إير swiss air العالمية، قادمة من مدينة جنيف وعلى متنها 121 راكبا، في إطار بدء تشغيل خط طيران جنيف - مرسى علم، وتنشيطا للسياحة بجنوب البحر الأحمر.

وجرى رش جسم الطائرة بالمياه فور وصولها إلى أرض المطار، وكان في الاستقبال اللواء طيار هانى عقاب رئيس شركة إيماك للمطارات، الذي حرص على استقبال الركاب والطاقم بالورود والحلوى وبرفقته اللواء طارق تبان ذادة مدير المطار، ومديرى الشركة وممثلى الجهات العاملة بالمطار ومدير شرطه أمن الموانئ ومدير الجمارك وممثلي شرطة السياحة وشركة الخدمات الأرضية، ونبيل حشيش وحسن نشات ممثلي الشركة ووكيلها بمصر.

قال عماد إمام مدير عام العلاقات العامة والإعلام بشركة إيماك، أن الشركة تستعد لاستقبال رحلات ثلاث شركات أوروبية أخرى قبل نهاية العام تهبط بصفة دورية بمطار مرسى علم الدولى.

وأوضح أن الرئيس التنفيذى المهندس حسام الخرافي وجه بضرورة العمل على جذب السياحة الأجنبية من جميع دول العالم الى منطقه جنوب البحر الأحمر.