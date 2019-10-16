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    وزير الزراعة يقبل استقالة رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية

    10:31 م الأربعاء 16 أكتوبر 2019
    وزير الزراعة يقبل استقالة رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية

    الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة

    كتب- أحمد مسعد:

    وافق عزالدين بوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على استقالة اللواء محمد حلمى المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية من منصبه.

    وفي وقت سابق اليوم، قال اللواء محمد حلمي، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إنه تقدم باستقالته اليوم إلى الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، بعد عامين قضاهما في الهيئة.

    وأضاف "حلمي" في تصريحات لمصراوي، إنه تولى رئاسة الهيئة في التاسع والعشرين من أكتوبر 2017 بقرار يجدد سنوياً، موضحا أنه طلب من الوزير إعفاءه من منصبه بعد شعوره بتأدية ما عليه في الوزارة.

    وأوضح أن المهندس محمد سعيد مدير شؤون المناطق، تولى مهمة تسيير الأعمال بالهيئة.

    ونفي حلمي ما تردد عن وجود تقارير رقابية تسببت في إقالته أو إجباره على الاستقاله.

    عزالدين بوستيت وزارة الزراعة استقالة هيئة التعمير والتنمية الزراعية محمد حلمى

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