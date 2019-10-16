بـ 145 جنيهًا.. كيف تحصل على تطعيم الالتهاب السحائي لأطفالك؟

كتب - أحمد جمعة:

أكدت وزارة الصحة والسكان، عدم رصد أي حالات مصابة بالالتهاب السحائي بين تلاميذ محافظة الإسكندرية، إذ تم القضاء على المرض عن طريق الجهود الوقائية المبذولة.

وتنفذ وزارة الصحة حملات لتطعيم طلاب المدارس في السنوات الدراسية (أولى حضانة – أولى ابتدائي – أولى إعدادي – أولى ثانوي)، لمنع انتشار المرض في مصر.

وإلى جانب ذلك، توفر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) التابعة لوزارة الصحة، تطعيم الالتهاب السحائي في 12 فرعا تابعين للشركة بالقاهرة والمحافظات، بجانب مكاتب الصحة.

ويبلغ سعر التطعيم 135 جنيها، بالإضافة لـ 10 جنيهات كرسوم تطعيم.

وأكد مصدر مسؤول بفاكسيرا، لمصراوي، توافر كميات مناسبة من طُعم الالتهاب السحائي في فروع الشركة على مستوى الجمهورية.

وقال المصدر: "هناك حملة مجانية تقوم بها وزارة الصحة سنوياً لتطعيم الطلاب في المدارس، ويجب أن يهتم أولياء الأمور بتناول أطفالهم للتطعيم".

وتوفر وزارة الصحة أكثر من 5,5 مليون جرعة سنوياً من طعم الالتهاب السحائي الثنائي لتطعيم تلاميذ المدراس.