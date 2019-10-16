رئيس الطرق الصوفية: مصر بلد الأمن والأمان وجيشها خير أجناد الأرض

القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أن مصر بلد الأمن والأمان وأن جيشها خير أجناد الأرض وفي رباط إلى يوم الدين، وستظل إلى قيام الساعة رغم أنف الحاقدين والمتأمرين والخائنين.

وأوضح القصبي - خلال احتفال المشيخة العامة للطرق الصوفية بمولد السيد البدوي اليوم الأربعاء - أن الأمة الإسلامية في هذه المرحلة الدقيقية والصعبة في حاجة توضيح سيرة الأولياء الصالحين الذين عاشوا في معية الله ودعوا إلى الصلاح والفلاح والتقوي والانتماء والعمل والوفاء والصدق والنبل والاقتداء بهم، داعيًا جموع الشعب المصري لأن يكونوا على قلب رجل واحد في الزود عن وطنهم ضد المخططات والشائعات الإرهابية التي تحاول هدم استقرار الدولة وتوقف مؤسساتها عن العمل والإنتاج، وبذل أقصى جهد وعمل على زيادة الإنتاج وإتقان العمل وأن يتحلوا بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم في القول والعمل.

وفي سياق متصل، قام اتباع ومريدو الطرق الصوفية برفع أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الاحتفالية، مؤكدين دعمهم للدولة المصرية ومؤسساتها في مواجهة كافة المخططات الإجرامية للجماعات الإرهابية والمتطرفة وما تبثه من شائعات وأكاذيب ضد الجيش والشرطة المصرية ومؤسسات الدولة.