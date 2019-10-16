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    رئيس صندوق العشوائيات: تكلفة تطوير منطقة تل العقارب بلغت 330 مليون جنيه

    09:33 م الأربعاء 16 أكتوبر 2019
    رئيس صندوق العشوائيات: تكلفة تطوير منطقة تل العقارب بلغت 330 مليون جنيه

    المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير ا

    كتب- أحمد علي:

    قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إن الدولة في السنوات الأخيرة بذلت مجهودات ضخمة في ملف تطوير العشوائيات وحققت طفرة كبيرة.

    وتابع رئيس صندوق تطوير العشوائيات، خلال مرافقته وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، في جولته التفقدية بمنطقة روضة السيدة (تل العقارب سابقا)، قائلا: "مصر أحسن وأفضل دولة في العالم في تطوير العشوائيات".

    وأشاد صديق، بتعاون البرلمان بشكل عام ولجنة الإسكان بشكل خاص، ودعمها لصندوق تطوير العشوائيات، قائلا: "منذ توليت منصبي، الداعم الأول لي هي اللجنة، بجانب دعم القيادة السياسية ورئيس الوزراء ووزير الإسكان".

    وأوضح رئيس صندوق تطوير العشوائيات أن تكلفة مشروع تطوير منطقة تل العقارب تبلغ نحو 330 مليون جنيه.

    المهندس خالد صديق صندوق تطوير العشوائيات منطقة تل العقارب العشوائيات

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