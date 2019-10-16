"توقف الأمطار".. الأرصاد تكشف توقعات طقس نهاية الأسبوع

القاهرة - مصراوي:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة بنهاية الأسبوع الجاري، ويشعر بها المواطن في ساعات الليل.

ونصح "شاهين" المواطنين الذين تتطلب أعمالهم الذهاب مبكرًا، فضلًا عن طلبة المدارس، بارتداء الملابس الثقيلة لتجنب انخفاض درجات الحرارة في الساعات الأولى من النهار.

وأوضح لمصراوي، أن فصل الخريف يشهد بعض التقلبات الجوية بداية من يوم 23 أكتوبر الجاري، لكن الأجواء ستكون مستقرة على أغلب المدن والمحافظات، فيما ستنتهي خلال الـ 48 الساعة القادمين موجة الأمطار التي هطلت ببعض المناطق بجنوب البلاد ومحافظتي شمال وجنوب سيناء.

وشهدت مناطق من سيناء وخليج السويس وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، خلال الأيام الماضية، سقوط أمطار غزيرة ورعدية أحيانا وصلت لحد السيول على بعض المناطق.

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