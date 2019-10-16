"أديت مهمتي".. رئيس هيئة التعمير يتقدم باستقالته

كتب - أحمد مسعد:

قال اللواء محمد حلمي، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إنه تقدم باستقالته اليوم إلى الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، بعد عامين قضاهما في الهيئة.

وأضاف "حلمي" في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، إنه تولى رئاسة الهيئة في التاسع والعشرين من أكتوبر 2017 بقرار يجدد سنوياً، موضحا أنه طلب من الوزير إعفاءه من منصبه بعد شعوره بتأدية ما عليه في الوزارة.

وأوضح أن المهندس محمد سعيد مدير شؤون المناطق، تولى مهمة تسيير الأعمال بالهيئة.

ونفي حلمي ما تردد عن وجود تقارير رقابية تسببت في إقالته أو إجباره على الاستقاله.