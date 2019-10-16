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​بالصور.. البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء والرسل بلجيكا

06:48 م الأربعاء 16 أكتوبر 2019
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كتب- مصطفى علي:

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، كاتدرائية السيدة العذراء والآباء الرسل بلوفان ببلجيكا.

وصلى البابا، القداس الإلهي بالكاتدرائية المدشنة، حيث يجرى تدشين الكاتدرائية في ثاني أيام زيارة قداسة البابا لبلجيكا.

ويجري قداسة البابا منذ الأربعاء الماضي جولة رعوية بإيبارشيات الكرازة المرقسية بقارة أوروبا بدأها بزيارة إيبارشية باريس وشمال فرنسا،كما التقى عددًا من المسؤولين الرسميين بفرنسا كما زار سفارتينا بباريس بروكسيل.​

البابا تواضروس بلجيكا كاتدرائية السيدة العذراء

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