مدبولي يلتقي وزير الخزانة الأمريكي لبحث سبل دعم التعاون بين البلدين

واشنطن- أ ش أ:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في إطار زيارته الحالية للعاصمة الأمريكية واشنطن، مع وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، بحضور الوفد الوزاري المرافق وذلك لبحث سبل دعم التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

يذكر أن وزير المالية محمد معيط كان أكد في تصريحات سابقة إن الحكومة المصرية تتطلع إلى تعزيز سبل التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة، خاصة في المجال الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى مصر.

وكان مساعد وزير الخزانة الأمريكي مارشال بيلينجسلي أكد في تصريحات له عقب لقاء سابق مع وزير المالية أن الولايات المتحدة الأمريكية تحرص على ترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع مصر لاسيما على الصعيد الاقتصادي خاصة في ظل نجاح التجربة المصرية للإصلاح الاقتصادي، وما توفره المشروعات القومية من فرص استثمارية واعدة.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى تحسن وضع مصر كواحدة من أفضل الجهات الجاذبة للاستثمار الأجنبي بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، معربًا عن أمله في زيادة التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في كل المجالات.