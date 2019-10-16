إطلاق أول مهرجان مصري لعسل النحل بمشاركة 120 شركة مصرية وإقليمية

كتب- أحمد مسعد:

افتتحت الدكتورة منى محرزنائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية، الأربعاء، أول مهرجان لعسل النحل المصري بحديقة الميريلاند بمصر الجديدة تحت رعاية وزارة الزراعة ومجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، بمشاركة 120 شركة مصرية وعربية من تونس وليبيا وعمان واليمن بجانب شركة أفريقية من روندا.

جاء ذلك بحضور كل من فتحى بحيرى رئيس اتحاد النحالين العرب والمهندس إبراهيم ماضي الأمين العام لاتحاد النحالين العرب، والدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين والمستشار محمد عبدالقادر محافظ الغربية السابق المهندس حمدى عاصى نائب وزير الزراعة الأسبق.



من جانبها قالت نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية، إن المهرجان يجمع منتجي العسل في مصر من أجل توفير مشروعات تساهم في حل مشكلة البطالة وزيادة الدخل القومي للبلاد.

وأشارت إلى أن الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أصدر قرارا وزاريا ينظم تلك الصناعة الهامة لتصبح تحت رعاية الدولة ومظلة وزارة الزراعة، مضيفا أنه "كان لا يوجد أي قرار أو تشريع ينظمها في حين أنها تعد من الأنشطة الزراعية والمهن الهامة التي يمتهنها عدد كبير للغاية وتنظيم تلك الصناعة الهامة للنحالين وأصحاب المناحل".

وأشارت نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية إلى أنه سيتم ضم جميع النحالين إلى الجمعيات التعاونية الزراعية كأعضاء جمعية عمومية بعد موافقة هذه الجمعيات وتحديد قيمة السهم لكل طائفة طبقا للمادة رقم 30 من القانون ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ للتعاون الزراعي وسيتم إعداد مذكرة قانونية لعرضها علي وزير الزراعة لإتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في أعمال ضم النحالين للجمعيات الزراعية بجانب بحث تقديم القروض اللازمة لشباب الخريجين الراغبين فى إنشاء مناحل حيث تعد أحد أهم الأنشطة الإقتصادية الواعدة من خلال تعريف الشباب بصناعة تربية نحل العسل وعوائدها الاقتصادية لفتح أسواق جديدة للمنتجين.

ومن جانبه قال فتحي بحيري رئيس اتحاد النحالين العرب، إن الهدف من المعرض جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع المناحل الفترة المقبلة ورفع الوعي العام بأهمية عسل النحل ومنتجاته، وأدوات ومستلزمات تربية النحل.

وأوضح بحيري أن فعاليات المهرجان ستتضمن دورة مبسطة لمدة يوم لشرح أساسيات تربية النحل وإنتاج العسل من خلال منحل مصغر ملحق بالمهرجات لتعليم الطلبة كيفية التعامل مع النحل والتفريق بين الملكة والشغالات وكيفية ارتداء ملابس الخاصة بالعمل مع النحل، وذلك من خلال محترفين ومعتمدين من اتحاد النحالين العرب ومنحهم شهادات معتمدة من الاتحاد تؤهلهم لتمثيل مصر فى المؤتمرات الدولية.

يشار إلى أن هناك عدد كبير من دول العالم المنتجة للعسل تقيم له مهرجان سنويا منها روسيا بمهرجان العسل الروسي وسلوفينيا بيوم العسل والسعودية بمهرجان العسل الدولي في الباحة ومهرجان العسل الروسي واحتفال سلوفينيا بيوم العسل.