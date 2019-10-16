وزارة الري تكشف حقيقة فتح مفيض توشكى

كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس حسين جلال، رئيس هيئة السد العالي وخزان أسوان بوزارة الرى، إن الهيئة رفعت حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى لمراقبة حالة فيضان نهر النيل، مضيفا: الهيئة لم تقرر فتح مفيض توشكى حتى الآن.

واستعرضت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل موقف فيضان النيل العام المائي الحالي وتأثيره على إجمالي الموارد المائية في مصر وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المطلوبة لتأهيل ورفع كفاءة وإحلال وتجديد مصبات الترع، وتحديث خرائط تلك الزمامات بطريقة آلية وكذلك تحسين نوعية المياه وغسل مجرى النهر.

وأضاف جلال، لمصراوى أن الهيئة لم تفتح مفيض توشكى منذ عام 2001، لافتاً إلى أن بحيرة ناصر مازالت تستوعب كميات المياه القادمة من المنبع وقد يصل استقبال المياه إلى أول نوفمبر.

وأشار إلى جاهزية بوابات قنطرة مفيض طوارئ السد العالي، التي تستوعب 330 مليون متر مكعب يوميًا من المياه، لتصريف المياه بها أيضًا عند زيادة منسوب الفيضان، فضلًا عن التنسيق بين جميع الجهات المُختلفة من وزارة البيئة وشرطة المسطحات المائية لاستقبال موسم الفيضان، برصد كميات الفيضان ومنسوب المياه.

وقال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن مصر تتبع حجم المياه القادمة لتحديد حجم الفيضان ووضع قواعد تشغيل السد العالي وحجم المنصرف يوميًا من بحيرة ناصر، يكفي للوفاء باحتياجات البلاد في كافة الإستخدامات "زراعة - شرب - صناعة".

وتستعد مصر في هذا التوقيت من كل عام لاستقبال موسم الفيضان بداية كمن شهر مايو حتى شهر أكتوبر بحسب حالة الفيضان ما بين متوسط إلى غزير للاستفادة من كميات المياه القادمة من الهضبة الإثيوبية مرورًا بالسودان وصولاً إلى السد العالي.