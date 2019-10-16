"البحوث الإسلامية" يكرم الطلاب الوافدين الفائزين في المسابقة الكبرى للمواهب المتنوعة

القاهرة- أ ش أ:

قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير محمد عياد "إن المجمع يعقد العديد من الفعاليات والأنشطة التوعوية المتنوعة للطلاب والطالبات في مدن البعوث الإسلامية، بالإضافة إلى برامج المراجعة النهائية لدعم مستوياتهم التعليمية لهم خلال فترة الدراسة، وبالاستعانة بأساتذة المواد الدراسية من كليات جامعة الأزهر المختلفة".

وأضاف عياد - خلال حفل توزيع جوائز المسابقة الكبرى، التي تم تنظيمها للطلاب الوافدين والطالبات الوافدات في وقت سابق، لاكتشاف المواهب لديهم ودعمها في مجالات (حفظ القرآن الكريم، الخطابة وفنون التواصل، الأصوات الحسنة، الشعر، الخط العربى والزخرفة الإسلامية) - أن المسابقة تأتي ضمن الأنشطة العلمية والثقافية المتكاملة، وتهدف لدعم المواهب التي يتميزون بها، وتنمية قدراتهم الذاتية، والحفاظ عليهم من الاستقطاب والأفكار الهدامة التي تروجها الجماعات المتطرفة.

وأوضح أن المسابقة تنقسم إلى مجالات مختلفة، ففى مجال القرآن الكريم، حصل الفائز الأول فى مستوى حفظ القرآن كاملا على 5 آلاف جنيه، وفي ثلاثة أرباع القرآن حصل الأول على مبلغ 4 آلاف جنيه، وفي نصف القرآن 3 آلاف جنيه، وفي ربع القرآن حصل على 2000 جنيه، منوها بأنه في مجال الخطابة وصلت قيمة الجائزة للفائز الأول 4 آلاف جنيه، وفي مجالات الأصوات الحسنة والشعر والخط العربي والزخرفة الإسلامية حصل الأول في كل مجال على 3 الآف جنيه.

وأشار عياد إلى أن المسابقة بمختلف فروعها شهدت إقبالا كبيرا من الطلاب والطالبات، حيث أشرف عليها لجان تحكيم من أساتذة جامعة الأزهر والخبراء المتخصصين، كما أفرزت نتائج التخصصات، التي شارك فيها الطلاب والطالبات، عن اكتشاف العديد من المواهب المتميزة في المجالات المختلفة.​