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    وزير التعليم العالي يعلن تعيين قيادات بالمنوفية وسوهاج والوادي

    04:53 م الأربعاء 16 أكتوبر 2019
    وزير التعليم العالي يعلن تعيين قيادات بالمنوفية وسوهاج والوادي

    الدكتور خالد عبدالغفار

    كتبت- داليا شبل:

    أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور قرارات جمهورية بتعيين كل من الأستاذ الدكتور نانسي يوسف أسعد يوسف، نائبًا لرئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حسنين محمد ربيع، عميدًا لكلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان.

    كما أعلن عبدالغفار، في بيان، اليوم الأربعاء، تعيين الدكتور أحمد عكاوي عبدالعزيز أحمد، نائبًا لرئيس جامعة جنوب الوادي لشئون الدراسات العليا والبحوث، ,الدكتور محمد عبد الحفيظ محمد عمر، عميدًا لكلية الزراعة جامعة سوهاج.

    خالد عبدالغفار وزارة التعليم العالي سوهاج جامعة حلوان جامعة المنوفية

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