بالشروط.. القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة للكلية الحربية

كتب- محمد سامي

صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات الحكومية من حملة المؤهلات العليا لصالح الكلية الحربية للعمل كضباط محاربين والكلية البحرية للعمل كضباط بحريين، صرح بذلك اللواء أركان حرب أشرف فارس مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق الكليات والمعـاهد العسكـرية أثناء وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الكلية الحربية للإعلان عن شروط القبول للدفعات الجديدة.

وقال مدير الكلية الحربية، إن التخصصـات المطلوبة للكلية الحربية من خريجي كليات الجامعات الحكومية من المؤهلات الآتية "تربية رياضية - تجارة - حقوق - زراعة – لغات" إنجليزي - عبري - روسي - فرنسي - سواحيلي" - علوم من جميع التخصصات - حاسبات وتكنولوجيا المعلومات - ألسن من جميع التخصصات - لغات وترجمة من جميع التخصصات - إقتصاد وعلوم سياسية - الاعلام والصحافة - الأداب تخصص إعلام وعلم نفس" على أن يكون التقدير (جيد فأعلى) والأيزيد السن في 1/10/2019 عن 24 سنة، وأن يكون الطالب حاصل على المؤهل الجامعي في عام 2018/2019 فقط، على أن تكون مدة الدراسة بالكلية الحربية هي 2 عام ميلاد.

وبالنسبة للشروط الخاصة والتخصصات للملتحقين بالكلية البحرية يقبل خريجي كليات الهندسة من الجامعات الحكومية فقط في التخصصات الآتية: "هندسة الحاسبات - هندسة كهرباء قوى - هندسة الإتصالات/ الإلكترونيات - هندسة ميكاترونيك - هندسة بحرية "بناء سفن" - تخصصات الهندسة التطبيقية "تقنية النانو" على أن يكون حاصل على المؤهل بتقدير "مقبول فأعلى".

ولا يتم قبول خريجي الجامعات الخاصة والأكاديميات والمعاهد الخاصة بإستثناء تخصص هندسة بحرية وبناء سفن من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وذلك بعد إعتماد الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات.

كما يقبل خريجى كليات العلوم من الجامعات الحكومية فقط فى التخصصات الآتية "علوم فلك - علوم أرصاد جوية - علوم فضاء - علوم فيزياء - علوم رياضيات - علوم حاسبات - علوم كيمياء - علوم بحار ) على أن يكون الطالب حاصل على المؤهل بتقدير "جيد فأعلى"، وبالنسبة للتخصصات المطلوبة لكليات التربية يقبل خريجى كليات التربية من الجامعات الحكومية فقط فى التخصصات الآتية (الفيزياء - الكيمياء - الرياضيات) على أن يكون حاصل على تقدير (جيد فأعلى) كما يقبل خريجي كليات حاسبات وتكنولوجيا المعلومات من الجامعات الحكومية فقط بتقدير "جيد فأعلى"، على أن لا يزيد السن في الأول من أكتوبر 2019 عن (24) سنة لخريجى "العلوم - التربية - الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات" وعن (25) سنة لخريجي كليات الهندسة على أن يكون حاصلاً على المؤهل في العام 2018/2019 فقط، ومدة الدراسة بالكلية البحرية (2) عام ميلادي.

وبالنسبة للشروط العامة للقبول فيشترط في جميع المتقدمين أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوين وجدين مصريين، وأن لا يكون الطالب أو أبويه أو جديه مكتسبين أو متقدمين للحصول على أي جنسية أخرى، وأن لا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف وأن يكون حسن السير والسلوك، أن يكون الطالب غير متزوج ولم يسبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج أثناء الدراسة.

كما تتضمن أن لا يكون قد استقال أو فصل تأديبياً من أي كلية أو معهد أو مدرسة، وأن لا يكون قد أعفي من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية، وأن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية ويتم استخراجها من إدارة التجنيد أو منطقة التجنيد التابع لها الطالب المتقدم، وأن لا يقل الطول عن (170) سم، وأن يكون لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من القومسيون الطبي للقوات المسلحة ولا يجوز إعادة الكشف الطبي على الطالب في نفس الدفعة المتقدم لها في نفس العام فى حالة عدم لياقته الطبية، وأن يجتاز إختبارات اللياقة البدنية بنجاح ولا يجوز إعادة هذا الإختبار في نفس الدفعة في حالة عدم إجتياز الإختبار، وأن يجتاز إختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة من ارتفاع (7,5) متر بدون تردد وللمرة الأولى.

كما تشمل اجتياز الإختبارات النفسية المقررة، وأن يجتاز الطالب الإختبار الشخصي ( كشف الهيئة ) وفقاً لتقييم لجنة الإختبار وكذا درجات تفوقة، وأن يجتاز العرض الطبي العام والذى يشتمل على التحاليل التخصصية المتقدمة، وأن يتقدم الطالب بتعهدات كتابية تتضمن الإلتزام الكامل لشروط التقدم للكلية (الحربية - البحرية ) مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة في أوراق القبول والتي تم على أساسها قبول الطالب صحيحة طوال فترة وجوده بالكلية، وأن يلتزم الطالب بالتوقيع على الإقرار الموجود بالملف والمتضمن معاملة الطالب بالدرجة العلمية العسكرية الحاصل عليها وليس المؤهل الجامعي وأن يكون الطالب حاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية فقط وليس الجامعات الخاصة - المعاهد العليا - الأكاديميات، ويسمح للضباط الإحتياط وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حالياً بالتقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط والضوابط، واجتياز الشروط الخاصة بإختبارات الكلية البحرية ( السباحة ) والاختبارات التفضيلية.

وتكون مدة الدراسة عامين ميلاديين لجميع التخصصات ،علماً بأنه سيتم فتح باب سحب ملفات القبول من المكتب الرئيسي بالكلية الحربية بمصر الجديدة اعتباراً من يوم السبت الموافق 19/10/2019.​