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    الآثار: إعادة تركيب غطاء التابوت الحجري بمقبرة توت عنخ آمون

    03:56 م الأربعاء 16 أكتوبر 2019
    الآثار: إعادة تركيب غطاء التابوت الحجري بمقبرة توت عنخ آمون

    مقبرة توت عنخ آمون

    القاهرة- أ ش أ:

    أعلنت وزارة الآثار إعادة تركيب غطاء التابوت الحجري الموجود بمقبرة الملك توت عنخ آمون بوادي الملوك بالبر الغربي بالأقصر.

    وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار - في تصريح اليوم الأربعاء - إنه تم تركيب غطاء التابوت الكوارتيزيت الخاص بالملك الموجود بالمقبرة، مشيرا إلى أن صور التابوت وقت اكتشافه خلال القرن الماضي توضح أنه كان منقسما إلى جزأين فوق التابوت، قبل وضعه على الأرض بالمقبرة بجوار التابوت منذ عشرات السنين.

    وأضاف أنه تم بحضور وزير الآثار وعالم المصريات الدكتور زاهي حواس بحث إمكانية تركيب الغطاء فوق التابوت ، حيث تم التوجيه بتركيب الغطاء في مكانه الأصلي فوق التابوت ليراه الزائرون مكتملًا لأول مرة. ​

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    مقبرة توت عنخ آمون التابوت الحجري وادي الملوك الأقصر مصطفى وزيري

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