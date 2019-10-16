برلماني يطالب بتوفير حماية أمنية للطبيب البيطري وبدل عدوى

كتب- أحمد علي:

أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أن الطبيب البيطري هو خط الدفاع الأول عن الصحة والأمن الغذائي للمواطن، ولكنه بالرغم من ذلك يعاني من عدة مشكلات يأتي على رأسها ضعف راتبه الأساسي، كما تحدث في حقه انتهاكات جسيمة ولا يتم تعويضه بالشكل المطلوب، إضافة إلى سوء حال الكثير من الوحدات البيطرية والتي تكون معرضة للتهدم في أي وقت.

وأوضح أن أكثر المشكلات التي تواجه الطبيب البيطري هي انتقال بعض الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان مثل مرض "البروسيلا" الذي يُعد من أكثر طرق انتشاره وأكثرها شيوعًا الالتماس المباشر مع الحيوان المُصاب، وكذلك انتشار حالاتا لكسور الناتجة عن حركة الحيوان المفاجئة، وهنا يفتقد الطبيب البيطري لوجود أي تأمين ضد هذه الإصابة بأي حال من الأحوال، فوحده هو من يتحمل تكلفة علاجه على نفقته الخاصة.مشيرًا إلى أن الأمراض والإصابات التي تنال من الأطباء البيطريين في مصر لا يمكن حصرها، وفي المقابل يتم مواجهة ذلك ببدل عدوى لا يتخطى ١٩ جنيهًا للمصاب.

وأضاف بركات، في بيان، أن الأطباء يتعرضون بشكل شبه يومي للشجار الذي قد يصل للقتل في بعض الأحيان، فهو كثيرًا ما يواجه التعدي عليه من قبل الجزارين والفلاحين لإعاقته عن أداء مهامه التي أحيانًا ما تتعارض مع مصالحهم، وكل ذلك وسط غياب الرقابة من وزارة الزراعة المعني الأول بالحفاظ على صحة هؤلاء الأطباء.

وأكد النائب ضرورة توفير حماية أمنية مع الطبيب البيطري بشكل كاف، من خلال شرطة بيطرية متخصصة لحماية الطبيب البيطري أثناء قيامه بمهامه، مشددًا على ضرورة فصل الجزار عن الطبيب البيطري أثناء الكشف على اللحوم حتى لا يؤثر على قرار الطبيب.​