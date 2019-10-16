خارجية النواب تؤكد دعم المؤسسسات المصرية لصربيا

كتب- ميرا إبراهيم:

التقى النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الصربية، بنظيره جاركو أبوبرادوفيتش، رئيس لجنة الشئون الخارجية بالجمعية الوطنية الصربية، ودوبرافسكا فيليبوفسكي، رئيس جمعية الصداقة الصربية المصرية بالجمعية الوطنية الصربية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية الـ 141 للإتحاد البرلماني الدولي والمنعقدة في صربيا أكتوبر الجاري.

جاء ذلك بحضور النائبة مارجريت عازر، وكيلة لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، ورانيا علواني، عضو مجلس النواب، والسفير عمرو الجويلي سفير مصر في بلجراد.

وأعرب كريم درويش، بحسب بيان، في مستهل اللقاء عن الارتياح التام إزاء التنامي المضطرد والزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية الصربية على كافة الأصعدة خاصة على الصعيد البرلماني، والذي يعبر عنه كثافة الزيارات المتبادلة بين مسئولي البلدين الصديقين، مؤكداً على أهمية الشق البرلماني في تعزيز العلاقات المصرية الصربية مثمناً زيارة رئيسة الجمعية الوطنية الصربية لمصر يونيو الماضي، مؤكداً على موقف مصر الثابت إزاء دعم صربيا في المحافل والمؤسسات الدولية.

من جانبه، عبر رئيس لجنة الشئون الخارجية في الجمعية الوطنية الصربية عن عميق تقديره لمشاركة الدكتور علي عبدالعال في أعمال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي التى تستضيفها صربيا، مبدياً اعتزازه بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين ومقدماً الشكر لمجلس النواب المصري على حفاوة الاستقبال التي لاقاها وفد الجمعية الوطنية الصربية برئاسة رئيسة الجمعية إبان زيارتهم لمصر يونيو الماضي، ومبدياً تطلع الجمعية الوطنية الصربية لتفعيل مذكرة التفاهم التى تم توقيعها أثناء تلك الزيارة الهامة.​