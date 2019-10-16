طلب إحاطة بشأن تصوير أفلام "إباحية" في معبد الأقصر

كتب- محمد نصار:

توجه خالد أبوطالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، بشأن تصوير مخرجين أجانب لأفلام إباحية في ساحة معبدي الأقصر والكرنك.

وقال أبوطالب، في طلب الإحاطة: لم تتوقف الآثار الفرعونية عن إبهار آلاف السياح الوافدين عليها بشكل يومي من شتى بقاع العالم، ولن يتوقفوا عن التقاط الصور التذكارية في الأماكن الأثرية، ليسجلوا تلك اللحظات النادرة، ولكن السنوات الأخيرة شهدت ظاهرة متكررة وصادمة، فبين الحين والآخر يُفاجأ الجميع بسائحات ينشرن صورًا عارية وإباحية لهن في حضرة المناطق الأثرية المصرية.

وأوضح عضو دفاع النواب: "لم يخل معبدا الأقصر والكرنك اللذان خصصا لعبادة الإله آمون قديمًا بمدينة المائة باب (مدينة الشمس)، من هذا الانتهاك بتصوير أفلام إباحية والتقاط عارضات الأزياء الأجنبيات اللاتي ينتهزن غياب الرقابة من وزارتي الآثار والسياحة، بعض الصور العارية بالمناطق الأثرية".

وتساءل عضو لجنة الدفاع بالبرلمان: أين دور الجهات المعنية في وزارتي السياحة والآثار من هذا الأمر الذي يسئ إلى سمعة الحضارة المصرية؟، ومن الذي سمح لهم بالتصوير وانتهاك حرمة المعابد؟.