التنمية المحلية: "صوتك مسموع" تلقت ٧٧ ألف رسالة منذ إطلاقها

كتب- محمد نصار:

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريرًا حول الجهود التى حققتها مبادرة "صوتك مسموع" التى أطلقتها الوزارة تحت رعاية مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء لحل شكاوى المواطنين، في الأسبوع الماضى ( وهو الأسبوع رقم 50) ، حيث تهدف المبادرة الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية بالمحافظات.

وأشار اللواء شعراوى ، إلى أن عدد الرسائل التى وردت إلى المبادرة منذ إنطلاقها فى نهاية أكتوبر 2018 وحتى الآن بلغ أكثر من 77 ألف رسالة منها 20 ألف شكوى وتم حل 97% منها.

وقال الوزير، إن المبادرة تمنح أهمية قصوي للمشكلات والخدمات الرئيسية التي تهم المواطن ومنها الفساد والتعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والرشوة والقمامة والمخلفات بمختلف أنواعها، وأن عدد الرسائل التي تلقتها المبادرة خلال الأسبوع الماضى وصل إلى 2164 رسالة، و بلغ عدد الشكاوى 508 وتم حل 82% منها.

وأشار الوزير شعراوى إلى أنه تم تأسيس مبادرة "صوتك مسموع " من خلال التطوير الشامل لمكاتب خدمة المواطنين وتوفير وسائل كثيرة لتلقي الشكاوى منها تطبيق "الواتس آب" ورسائل البريد الالكتروني والصفحة الرسمية للمبادرة علي مواقع التواصل الإجتماعي والخط الساخن.

وشدد شعراوى على ضرورة تعامل الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بكل حسم مع كافة الشكاوى المتعلقة بالمحليات، مؤكدًا أن المبادرة تهدف أيضًا إلي تلبية حق المواطن في تقديم الشكاوي من خلال التواصل معه وجعله فعالاً ومشاركاً في منظومة تعزيز النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد.

وطالب وزير التنمية المحلية كافة المواطنين بالتواصل مع المبادرة عن طريق وسائل التواصل المتاحة وهي: رقم " الواتس أب " : وهو ( 01150606783 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الإجتماعى " الفيسبوك": بعنوان ( صوتك مسموع) ( www.facebook.com/sotakmasmwo )

ورقم الخط الساخن : (15330 ) والبريد الإلكتروني: (Info@mld.gov.eg ) .