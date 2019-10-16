بشرى لأصحاب المعاشات.. البرلمان يناقش صرف الـ"خمس علاوات" الأحد

كتب- أحمد علي:

تشهد الجلسة العامة للبرلمان، الأحد المُقبل، تحديد موعد مناقشة لـ26 طلب مناقشة عامة من النائب خالد حنفي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالإعفاء الجمركي للأجهزة التعويضية والتقنيات المساعدة والسيارات المجهزة، والنائب أحمد على إبراهيم وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن برنامج الإصلاح الإداري ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وتضم الطلبات أيضًا، النائب أحمد على إبراهيم وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن صرف الخمس علاوات لأصحاب المعاشات الصادر بها حكم قضائي، والنائب سعيد حساسين وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة الشائعات المنتشرة على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والتي تهدف إلى إضعاف الدولة، أمل زكريا قطب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تقنين وضع العاملين على الصناديق الخاصة الذين لم يتم تثبيتهم على درجات دائمة من الموازنة العامة للدولة، و سعيد حساسين وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تشفير بعض القنوات لمباريات كرة القدم.

كما تضم النائب خالد العراقي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن بناء مدارس جديدة تستوعب عدد التلاميذ المتقدمين لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية وحتى يتم تخفيض سن المتقدمين لهاتين المرحلتين، والنائبة هالة فوزي أبو السعد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن حل أزمات الصناعة المصرية، محمد سعد تمراز وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز الصارخ في أعداد المعلمين وبناء مدارس جديدة، محمد سعد تمراز وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل المزارع متمثلة في انخفاض أسعار المحاصيل مقارنة بتكاليف الإنتاج المرتفعة من أسمدة ومبيدات وأيدي عاملة، ومحمد سعد تمراز وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن استكمال مشروعات الصرف الصحي بجميع المحافظات وخاصة بمركز كفر الدوار محافظة البحيرة.

كما تضم النائبة إلهام المنشاوي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بحل مشاكل بطاقات التموين ونظر تظلمات الأفراد المحذوفين منها، وكيفية وصول الدعم لمستحقيه، والنائب سعيد حساسين وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن حماية الآثار المصرية من السرقة والنهب ومنع الإتجار بها، وغريب أحمد حسان وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة البطالة، والنائب سمير رشاد أبو طالب وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تثبيت العاملين على الصناديق الخاصة على درجات دائمة بالموازنة العامة للدولة، وسمير رشاد أبو طالب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن سرعة تخصيص الأراضي المزمع إقامة مشروعات ذات نفع عام عليها، وسمير رشاد أبو طالب وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة، و فتحي قنديل وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تقنين تسعير أراضي الدولة.

كما تضم النائب فتحي قنديل وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من مشروعات محطات معالجة الصرف الصحي، والنائب فتحي قنديل وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تسعير المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، وفتحي قنديل وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور الإرشاد الزراعي، والنائب خالد حنفي جمعة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تسجيل بيانات ذوي الإعاقة لاستخراج بطاقة اثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، والنائب هاني أباظة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز الصارخ في أعداد المعلمين، وهاني أباظة وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل مزارعي الأرز ورفع الغرامات عنهم، وهاني أباظة وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن شراء وتسويق محصول القطن، هاني أباظة وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن حماية وتنمية الثروة الحيوانية وتوفير اللحوم بسعر مناسب.