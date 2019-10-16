نائب وزير الزراعة تفتتح أول مهرجان لعسل النحل المصري

كتب- أحمد مسعد:

تفتتح الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية، اليوم الأربعاء أول مهرجان لعسل النحل المصرى تحت رعاية وزارة الزراعة، وجامعة الدول العربية، بمشاركة شركات من مصر والسعودية واليمن والأردن والعراق وسلطنة عمان وليبيا وتونس ورواند على مدار ثلاثة أيام.

وقالت الدكتورة منى محرز، في تصريحات صحفية، إن المهرجان يجمع منتجي العسل فى مصر للتأكيد على أهمية دور النحل فى التوازن البيئى، ولرفع الوعى المجتمعى حول أهمية العسل كمنتج غذائى ودوائى عالى القيمة.

وكشفت "محرز"، عن بحث توفير قروض لشباب الخريجين الراغبين فى إنشاء مناحل، باعتبارها أهم الأنشطة الاقتصادية الواعدة.