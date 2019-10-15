مبارك: طلبت أن يكون 14 أكتوبر عيدًا للقوات الجوية

كتب - يوسف عفيفي:

قال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إنه طلب من وزير الدفاع بعد حرب أكتوبر، اعتبار يوم 14 أكتوبر عيدًا للقوات الجوية، بعد انتصارها على إسرائيل في معركة المنصورة (يوم 4 أكتوبر 1973).

وأضاف مبارك في فيديو عبر موقع "يوتيوب" اليوم الثلاثاء، أن معركة المنصورة "كانت أكبر معركة جوية لمشاركة عدد كبير من المقاتلات، وتكبد العدو خسائر كبيرة بسقوط نحو 18 طائرة، واستمر فيها القتال الجوي لمدة 50 دقيقة".

وواصل: "اعتبرنا يوم 14 أكتوبر عيد القوات الجوية... أنا اللي اخترعت هذا العيد".