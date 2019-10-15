وزير الأوقاف يطلع نظيره الغيني على تجربة إدارة واستثمار الوقف

كتب - محمود مصطفى:

استعرض الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مع علي جمال بنجورا وزير الشئون الدينية الغيني، الذي يزور مصر حاليا، سبل التعاون المشترك بين الوزارتين في مختلف المجالات الدينية.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، أطلع الدكتور جمعة وزير الشئون الدينية الغيني على تجربة وزارة الأوقاف المصرية في إدارة شئون الوقف واستثماره الاستثمار الأمثل، وإعداد أطلس الأوقاف في 92 مجلدًا، حيث طلب الوزير الغينى استقبال وفد من الأوقاف الغينية في القاهرة للاطلاع على التجربة المصرية في إدارة مال الوقف واستثماره من خلال التنسيق مع السفارة المصرية بغينيا.

كما أهدى وزير الأوقاف نسخًا من إصدارات الأوقاف بالعربية والفرنسية للوزير الغيني، من أهمها كتب الفهم المقاصدي للسنة النبوية، ومفاهيم يجب أن تصحح، والخطب العصرية، ونحو تجديد الفكر الديني، وفلسفة الحرب والسلم والحكم وحماية الكنائس في الإسلام و"داعش والإخوان".

واتفق الجانبان على استمرار التعاون والتنسيق المشترك بما يسهم في تصحيح الصورة المغلوطة عن الإسلام ونشر صحيح الدين المعتدل.