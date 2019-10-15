مبارك يكشف: لماذا أخفى موعد "الضربة الجوية" عن مساعديه؟ (فيديو)

كتب - يوسف عفيفي:

وصف الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حرب 6 أكتوبر 1973، بأنها "يوم مهم في تاريخ مصر".

وعن استعداده للضربة الجوية بحرب أكتوبر، قال مبارك في فيديو على موقع "يوتيوب" اليوم الثلاثاء: "في هذا اليوم صحيت الصبح عادي في البيت، ونزلت الساعة 7.30 أو 8 صباحا، روحت المكتب كالعادة، ووقفت قدام باب المكتب ندردش.. مفيش حد يعرف موعد الحرب، لكن هما عارفين إن فيه حرب، لكن امته وإزاي مفيش".

وأضاف: "الساعة 11.30 طلبت رئيس الأركان، وقلتله عاوزك تطلع أنشاص، علشان تؤكد أن مقاتلات الحماية هتطلع في معادها لتأمين المقاتلات القاذفة اللي هتضرب من بلبيس.. فقالي الحكاية بجد ولا إيه؟ قلتله: لو مش بجد ووقفت ارجع".

وواصل مبارك: "هو مكنش عارف معاد الحرب، لكن عارف الخطة كويس".

وكشف مبارك سبب إخفاء موعد الضربة الجوية عن الضباط بالقوات الجوية، قائلًا: "كنت متكتم بالموعد جدا لأن عنصر المفاجأة كان مهم للغاية، لأن لو كان حد عرف واتسرب الموعد، كانت إسرائيل هتكون مستعدة، فكنت حريص جدا إن مقولش كلمة لحد ولا رئيس العمليات ولا رئيس الأركان (بالقوات الجوية)، لكن الخطة مشتركين فيها وكل حاجة معروفة إلا موعد الحرب".