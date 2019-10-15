أكثر الكلمات إنتشاراً

حرائق لبنان محمد رمضان الطقس سد النهضة العدوان التركي تعيينات المعلمين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب

"يجب أن يعلمها الشباب".. مبارك يستعيد ذكرياته عن حرب أكتوبر (فيديو)

08:39 م الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
"يجب أن يعلمها الشباب".. مبارك يستعيد ذكرياته عن حرب أكتوبر (فيديو)

الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

القاهرة - مصراوي:

تحدث الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن بعض ذكريات حرب أكتوبر في ذكراها الـ 46.

وقال مبارك في فيديو على موقع "يوتيوب" اليوم الثلاثاء: "يجب أن يعلم الشباب مدى التضحيات التي قدمها جيل أكتوبر حتى يمحو آثار الهزيمة وتستعيد القوات المسلحة ثقتها في نفسها ويستعيد الشباب ثقته في قواته المسلحة".

ووصف مبارك، الرئيس الراحل أنور السادات بأنه "رجل شجاع جدًا وجرئ جدًا"، كما أنه صاحب قرار الحرب.

محمد حسني مبارك يوتيوب ذكرى أكتوبر حرب أكتوبر القوات المسلحة

الخبر التالى:

"منتدى شباب العالم" يشارك في "الحوار الدولي حول الهجرة" بجنيف
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان