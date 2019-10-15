انطلاق فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار"

كتب - أسامة عبد الكريم:

انطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الوطني الخامس لعلماء وخبراء مصر في الخارج "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

ويعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الفترة من 15 وحتى 16 اكتوبر، في مركز مصر للمؤتمرات الدولية " المنارة" بالتجمع الخامس.

حضر افتتاح المؤتمر عدد من الوزراء، من بينهم: الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان المجتمعات العمرانية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة، والمهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إلى جانب الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وكذلك حضور لفيف من كبار رجال الدولة، وأعضاء بمجلس النواب، وعدد من كبار الكتاب والصحفيين، ورؤساء الجامعات المصرية.

تضمن حفل الافتتاح عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ مؤتمرات مصر تستطيع بنسخها الأربع السابقة واستعراض ما خرجت به من توصيات وما تحقق منها من نتائج على أرض الواقع، كذلك الإشارة لأهداف النسخة الخامسة من مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية".

ويستمر المؤتمر لمدة يومين ويحضره 65 من المصريين الذين حققوا نجاحات في بلاد المهجر فى مجالات التنمية والاستثمار، ويتولون مناصب مرموقة في مؤسسات دولية معنية بالاستثمار والتنمية والمنح والمشروعات الصغيرة والتعليم والرقمنة.